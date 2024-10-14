Жителя Польши задержали в аэропорту из-за комплимента супруге

40-летний житель Польши сделал комплимент супруге в аэропорту Вроцлава, за что и был задержан стражами порядка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал TuWrocław, задержанный планировал поездку с супругой на отдых в испанскую Валенсию. Во время досмотра он оценил внешность жены и заявил: "Ты – бомба!" Фраза насторожила работников аэропорта и пассажира отправили на дополнительную проверку.

Согласно данным издания, пограничники подняли тревогу, которая в итоге оказалась ложной. После уточнения обстоятельств дела мужчине выписали штраф и разрешили продолжить путешествие.

"Хотя комментарий можно было бы расценить как шутку, деликатный контекст, в котором были произнесены слова – особенно в аэропорту с более строгими правилами безопасности – заставил офицеров оперативно вмешаться", – объяснили ситуацию в Надоржанском отделении пограничной службы.

Ранее сообщалось, что бомба времен Второй мировой войны сдетонировала в японском аэропорту.