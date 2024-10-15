Тыква весом более тысячи килограмм победила в американском конкурсе
По информации AP, садовод Трэвис Джинджер из Аноки, штат Миннесота, опередил своего ближайшего конкурента на 2,7 килограмма и одержал победу на 51-м чемпионате мира по взвешиванию тыкв в заливе Хаф-Мун, к югу от Сан-Франциско.
Вес его тыквы-победителя составил 1121 килограмм, что не дотянуло до мирового рекорда, который он установил в прошлом году, когда тыква весила 1247 килограмм.
Фото: AP
44-летний Джингер рассказал, что он сосредоточен на здоровой почве и хорошем питании растений, но холодная осень с рекордно сильными дождями, вероятно, повлияла на рост его тыквы.
Джинджер и его семья везли свою гигантскую тыкву в Калифорнию в течение 35 часов.
Фото: AP
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