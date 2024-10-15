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Тыква весом более тысячи килограмм победила в американском конкурсе

Садовод поставил рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 03:03 Фото: pixabay
Преподаватель садоводства из Миннесоты стал чемпионом ежегодного конкурса по взвешиванию тыкв в Северной Калифорнии, где его огромные тыквы завоевывают главный приз четыре года подряд, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, садовод Трэвис Джинджер из Аноки, штат Миннесота, опередил своего ближайшего конкурента на 2,7 килограмма и одержал победу на 51-м чемпионате мира по взвешиванию тыкв в заливе Хаф-Мун, к югу от Сан-Франциско.

Вес его тыквы-победителя составил 1121 килограмм, что не дотянуло до мирового рекорда, который он установил в прошлом году, когда тыква весила 1247 килограмм.

Садовод поставил рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 03:03

Фото: AP

44-летний Джингер рассказал, что он сосредоточен на здоровой почве и хорошем питании растений, но холодная осень с рекордно сильными дождями, вероятно, повлияла на рост его тыквы.

Джинджер и его семья везли свою гигантскую тыкву в Калифорнию в течение 35 часов.

Садовод поставил рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 03:03

Фото: AP

Ранее появилась информация, что Китай впервые за 24 года отправил в США гигантских панд.

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