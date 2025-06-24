На международном конкурсе моделей в Актау победил парень из Уфы

В Актау на конкурсе моделей "ModelCup-2025" главный приз достался участнику из Башкортостана, сообщает Zakon.kz.

Международный конкурс прошел в рамках проекта "Актау – культурная столица тюркского мира", передает "Astana TV". В первый из трех дней конкурса перед зрителями предстали свыше 70 моделей из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Татарстана, Тывы и Башкортостана.

Организаторы верят, что, возможно, в дальнейшем гости конкурса посетят Актау уже в качестве туристов.

В категории самых взрослых участников обладателем супер-гран-при стал 24-летний предприниматель из Уфы Тимур Яппаров.

В ближайшее время жители страны смогут побывать на конкурсе красоты "Мисс Казахстан".