#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Мир

На международном конкурсе моделей в Актау победил парень из Уфы

В Актау прошел конкурс моделей «ModelCup-2025», фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 08:31 Фото: пресс-служба акимата Актау
В Актау на конкурсе моделей "ModelCup-2025" главный приз достался участнику из Башкортостана, сообщает Zakon.kz.

Международный конкурс прошел в рамках проекта "Актау – культурная столица тюркского мира", передает "Astana TV". В первый из трех дней конкурса перед зрителями предстали свыше 70 моделей из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Татарстана, Тывы и Башкортостана.

Организаторы верят, что, возможно, в дальнейшем гости конкурса посетят Актау уже в качестве туристов.

В категории самых взрослых участников обладателем супер-гран-при стал 24-летний предприниматель из Уфы Тимур Яппаров.

В ближайшее время жители страны смогут побывать на конкурсе красоты "Мисс Казахстан".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Турции произошло землетрясение
Мир
13:19, Сегодня
В Турции произошло землетрясение
Казахстанцев просят пересмотреть планы поездок в страны Ближнего Востока
Мир
08:37, Сегодня
Казахстанцев просят пересмотреть планы поездок в страны Ближнего Востока
Жених и невеста сыграли в "камень-ножницы-бумага" для выбора общей фамилии
Мир
07:32, Сегодня
Жених и невеста сыграли в "камень-ножницы-бумага" для выбора общей фамилии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: