На месте съемок знаменитого фильма в Иордании обнаружили подземную гробницу с 12 скелетами

В Петре (Иордания) найдена секретная подземная гробница. Исследователи, использовавшие георадар, обнаружили обширный массив погребальных приношений под древним зданием Казначейства, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, завеса тайны памятника "Казначейство" в Петре, Иордания, приподнята. Под древним высеченным в скале зданием археологи обнаружили скрытую гробницу, содержащую 12 относительно хорошо сохранившихся человеческих скелетов, а также обширный набор погребальных приношений.

Похожие гробницы были найдены более двух десятилетий назад по другую сторону знаменитой Сокровищницы, также известной как Эль-Хазне, которая является одним из Семи чудес света, а также объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В начале этого года группа исследователей получила разрешение от иорданских властей на проведение дистанционного зондирования внутри и вокруг Сокровищницы, которая была центром города, вручную высеченного в стенах пустынного каньона жителями Набатейского царства.

Фото: Ричард Бейтс; раскопки в Сокровищнице

Используя георадар, иордано-американская команда обнаружила пустоту и определила ее местоположение и глубину.

Внутри нее находились 12 человеческих скелетов, один из которых сжимал верхнюю часть разбитого кувшина, который, скорее всего, датируется первым веком до нашей эры. По предварительным данным, останки принадлежат как мужчинам, так и женщинам, а возраст их варьируется от детского до взрослого.

Сокровищница, которую посещают более миллиона человек в год, является самым известным из знаковых памятников Петры. Она появилась в фильме Стивена Спилберга 1989 года "Индиана Джонс и последний крестовый поход" как кинематографическое место упокоения Святого Грааля.

Археологи в китайской провинции Хэнань также нашли древнюю гробницу. По заключению археологов, ей пять тысяч лет.

