Археологи нашли древние сокровища в гробнице китайского императора

Нагруженная сокровищами погребальная камера найдена спрятанной среди терракотовой армии в гробнице китайского императора Цинь Шихуанди, сообщает Zakon.kz.

16-тонный гроб, скрытый сокровищами, был найден внутри гробницы, которая могла принадлежать сыну первого императора Китая, пишет Arkeonews.

В гробу были обнаружены очень богатые погребальные находки, в том числе оружие, доспехи, нефрит, пара золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6000 бронзовых монет. Археологи предполагают, что сокровища могли быть похоронены вместе с сыном первого императора.

На протяжении почти 2000 лет миф о принце Гао – сыне первого императора Китая Цинь Шихуанди – передавался из поколения в поколение, превратившись в легенду в сохранившейся эпической саге историка Сыма Цяня, который сам писал около 85 г. до н.э.

Согласно легенде, после смерти Цинь Шихуана трон занял его младший сын Ху Хай, убив всех своих конкурентов. Принц Гао сказал своему брату, что сожалеет, что не последовал добровольно за своим отцом в загробную жизнь, и попросил, чтобы его убили и похоронили в огромном мавзолее. Ху Хай был рад помочь.

История принца Гао может быть полностью выдумана. Хотя "Сидзи" представляет собой хронику, легенды и традиции рассматриваются в нем как факты. Например, говорят, что через мавзолей протекают "100 рек ртути", через Шиджи. Возможно, история о 100 реках была преувеличена, но она не была полностью сфабрикована, поскольку анализ почвы показал уровень ртути в 100 раз выше, чем обычно.

Обнаружение 16-тонного гроба в большой погребальной камере возле мавзолея Цинь Шихуанди и его терракотовых воинов теперь может воплотить этот миф в жизнь. При таком торжественном захоронении умершим должен был быть хотя бы один из сыновей императора Цинь или воин высокого ранга.

Совместное британско-китайское производство, которому был предоставлен уникальный доступ к мавзолею и продолжающимся раскопкам, позволило заснять это открытие на видео "Тайны терракотовых воинов". Также в раскопках участвовали Netflix, которые и запечатлели момент находки.

В начале недели китайский зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны и взлетел с ее поверхности.