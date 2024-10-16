Жительница Великобритании погибла из-за неисправной мебели

Трагический инцидент произошел в Великобритании. 39-летняя жительница страны погибла, когда неисправная пуф-кровать упала ей на шею и стала причиной удушья, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Хелен Дэйви, проживавшая на северо-востоке Англии владедица салона красоты, умерла в июне, когда наклонилась возле кровати в османском стиле с "газлифтом".

Такие кровати имеют основание, которое можно поднять (обычно с помощью газлифта) для доступа к месту хранения под ними вещей.

Матрасная платформа на кровати Дэйви неожиданно упала, "зажав шею женщины на верхней поверхности боковой панели основания кровати". Не сумев освободиться, она умерла от позиционной асфиксии. Один из двух поршней газлифта оказался неисправным.

В Великобритании в 2022 году 147 человек погибли в результате падения с кровати, а еще 18 умерли от случайного удушения или задушения в постели, сообщили CNN в Королевском обществе по предотвращению несчастных случаев (RoSPA), сославшись на свой анализ данных о причинах смертности, собранных государственными учреждениями.

Ранее сообщалось, что воздушный шар врезался в радиовышку и обрушил ее в США.

