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Мир

Известный бизнесмен и его сын погибли страшной смертью в цистерне с навозом

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 20:24 Фото: magnific
В Великобритании произошла трагедия на ферме: отец и сын погибли, упав в резервуар с жидким навозом. Инцидент произошел в Астон-бай-Бадворт, сообщает Zakon.kz

Как пишет People, на пульт экстренных служб поступил сигнал о чрезвычайном происшествии на одной из местных ферм. Прибывшие на место спасатели обнаружили двух мужчин, упавших в промышленный резервуар для хранения жидких органических отходов.

Пострадавших – мужчин в возрасте 72 и 42 лет – оперативно извлекли из цистерны. Однако, несмотря на все усилия медиков и спасателей, констатировать их смерть пришлось прямо на месте происшествия.

"Полиция Чешира уже начала расследование обстоятельств трагедии. Родственники погибших извещены о случившемся и просят уважать их право на приватность в это тяжелое время", – говорится в сообщении.

Хотя правоохранительные органы официально не раскрывают имена погибших, организаторы крупнейшей региональной сельскохозяйственной выставки Royal Cheshire County Show подтвердили, что жертвами несчастного случая стали Алан Форд и его сын Рик.

Погибший 72-летний аграрий до апреля текущего года занимал посты председателя и директора организации, а его 42-летний сын на протяжении нескольких лет входил в состав совета директоров.

К расследованию причин и условий производственного травматизма также подключились инспекторы Управления по охране труда и технике безопасности Великобритании, которые уже провели осмотр места происшествия вместе с сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что турист из Великобритании подхватил на отдыхе "пожирающую" глаза инфекцию и рискует ослепнуть.

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Канат Болысбек
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