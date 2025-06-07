Изображение живых существ в СМИ массово запрещают в Афганистане

Власти провинции Лагман в Афганистане запретили изображения людей, животных и любых других живых существ в средствах массовой информации, сообщает Zakon.kz.

По данным KabulNow, табу для "поощрения добродетели и предотвращения порока" до этого были введены в 18 других афганских провинциях, включая Кандагар, Гильменд, Забуль, Бадахшан, Бамиан, Дайкунди и Фарьяб. Всего в стране 34 региона.

Отмечается, что в Лагмане работают государственный телеканал RTA и четыре частные радиостанции. Уточняется, что запрет будет касаться также социальных сетей этих СМИ.

За последние четыре года "Талибан" значительно усилил ограничения на развлекательные и спортивные мероприятия в стране. К примеру, спортивное управление "Талибана" приостановило деятельность Афганской шахматной федерации, назвав игру в шахматы "запрещенной".