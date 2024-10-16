Сотрудницу парка львов в Крыму убили во время уборки в клетке

Фото: Следком Крыма и Севастополя

Днем 16 октября сотрудница парка львов "Тайган" зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину и убили, сообщает Zakon.kz.

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