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Сотрудницу парка львов в Крыму убили во время уборки в клетке

Женщина погибла в парке львов в Крыму, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:42 Фото: Следком Крыма и Севастополя
Днем 16 октября сотрудница парка львов "Тайган" зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину и убили, сообщает Zakon.kz.

Женщина проработала в парке 17 лет.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц, в ходе следствия им будет дана соответствующая оценка. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека", – рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Ход расследования взят руководством Главного следственного управления на контроль.

Ранее сообщалось, что зоопарк в Гонконге закрылся после массовой гибели животных.

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