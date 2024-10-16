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Китовая акула возмутила посетителей китайского океанариума

китовая акула-робот возмутила посетителей китайского океанариума, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 21:43 Фото: скриншот видео
В Шэньчжэне после пяти лет реконструкции вновь открылся океанариум Xiaomeisha Sea World, где главной звездой стала акула-робот, сообщает Zakon.kz.

По информации Independent, за первую неделю работы океанариум посетили около 100 тыс. человек. Отмечается, что стоимость билетов составляет 40 долларов (более 19,5 тыс. тенге). Между тем, выяснилось, что многие гости разочаровались, когда обнаружили, что "китовая акула" на самом деле робот.

После того, как люди начали критиковать океанариум в соцсетях, представитель заведения рассказал, что на разработку роботизированной акулы ушли миллионы долларов, а сделано это было с одной целью – соблюдения закона, запрещающего торговлю настоящими китовыми акулами.

Как уточняется, новый аппарат длиной почти пять метров и весом 350 кг в точности воспроизводит движения настоящей китовой акулы.


Ранее сообщалось, что в Китае создали первую в мире роботизированную акулу.

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