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Мир

"Неудачно поплавал": акула чуть не откусила голову посетителя океанариума

Морской обитатель, хищник, вода, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 06:26 Фото: pexels
Посетитель океанариума Xiangjiang Ocean Kingdom в Чанше (Китай) стал жертвой нападения трехметровой песчаной тигровой акулы всего через несколько секунд после начала подводного аттракциона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пишет Daily Star, пострадавший вошел в воду подводного аквариума в водолазном костюме. Изначально сотрудники заверили посетителей, что это достаточно безопасное место, где могут участвовать даже дети.

Но всего через несколько секунд трехметровая песчаная тигровая акула укусила мужчину за голову и правую сторону лица, оставив семь колотых ран глубиной примерно два сантиметра.

Рабочие бросились к резервуару, чтобы вытащить из воды сильно истекающего кровью гостяче. Его доставили его в ближайшую больницу для проведения сложной операции.

В больничных документах ему был поставлен диагноз: множественные укусы акулы, включая отрыв кожи головы в правой височной области и рваную рану и ушиб кожи правой стороны лица.

Пострадавший, которого зовут г-н Бао, участвовал в проекте "Приключения в Голубой дыре" в океанариуме "Сянцзян Оушен Кёрлэнд" в городе Чанша.

В настоящее время он ведет переговоры с аквариумом о размере компенсации. Парк оплатил его медицинские расходы, но первоначально предложил компенсацию всего в 20 000 юаней (1 млн 450 тыс. 364 тенге).

Пострадавший заявил, что этой суммы недостаточно даже для покрытия потерянной заработной платы, так что переговоры продолжаются.

Этот инцидент вызвал возобновление дискуссии о протоколах безопасности в интерактивных аквариумах, где посетители могут заходить в вольеры с акулами под присмотром.

Ранее мы писали о том, что акула размером с автомобиль растерзала женщину на популярном туристическом пляже.

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Аксинья Титова
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