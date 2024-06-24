Актера из "Пиратов Карибского моря" убила акула

Тамайо Перри, серфер, сыгравший главную роль в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах", умер в результате нападения акулы, сообщает Zakon.kz.

Это случилось в воскресенье, 23 июня на Гавайях, где 49-летний актер занимался серфингом у берегов острова Оаху, пишет Mirror.

Тело мужчины с несколькими укусами акулы прибило к берегу. Вызванные на место медики констатировали его смерть. Отмечается, что актер был укушен несколько раз.

Тамайо Перри был профессиональным серфером, работал спасателем. Он также снялся в четвертой части серии фильмов "Пираты Карибского моря: На странных берегах", "Голубой волне" с Кейт Босуорт, сериалах "Остаться в живых" и "Гавайи 5.0".

Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

20 июня стало известно о смерти актера из "Голодных игр" Дональда Сазерленда. Он не дожил до своего 89-летия один месяц.