Токаев поздравил Путина с днем рождения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения", – говорится в сообщении Акорды.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил педагогов за то, что они достойно выполняют очень ответственную и важную миссию. Он отметил масштабную работу по развитию сферы просвещения в нашей стране.