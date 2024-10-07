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Токаев поздравил Путина с днем рождения

Токаев поздравил Путина с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 20:34 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения", – говорится в сообщении Акорды.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил педагогов за то, что они достойно выполняют очень ответственную и важную миссию. Он отметил масштабную работу по развитию сферы просвещения в нашей стране.

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