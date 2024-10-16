Необычный случай в Таиланде: тысячи "живых игл" выбросило на популярный пляж

8 октября жители района Пранбури в провинции Прачуапкхирикхан нашли на пляже тысячи "живых игл", которые заняли пятикилометровый отрезок пляжа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Thaiger, инцидент произошел 8 октября. Туристы и местные жители начали массово выкладывать в соцсетях фото и видео странных моллюсков похожих на прозрачные иглы.

Эксперты предполагают, что люди увидели морских улиток вида Creseis из отряда крылоногих. В 2021 году тысячи таких существ вынесло в Таиланде на пляж Банкурт, расположенный по соседству с Пранбури. Тогда морские улитки заставили поволноваться даже местных жителей.

"Рыбак рассказал мне, что не видел ничего подобного уже несколько десятилетий", – отмечал эколог Промсинг Сингхасени.

Местные власти предупредили отдыхающих, что улитки опасны, особенно для детей, так как могут проколоть кожу. Специалисты рекомендовали не входить в воду, пока существа не исчезнут. Причины их массового появления на пляже провинции пока неизвестны.



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