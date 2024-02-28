Врач рассказала, как "спрыгнуть с кортизоловой иглы"

Российский врач-эндокринолог Диляра Лебедева перечислила продукты, которые помогут слезть с такой называемой кортизоловой иглы, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале доктор Лебедева напомнила, что кортизол – тот самый "гормон стресса", который участвует во многих обменных процессах, например, помогает регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови. А еще он повышается при стрессах, как могли догадаться по названию.

"Хронический стресс приводит к повышенному уровню кортизола. И думаете, он проходит бесследно? Вовсе нет. Если у вас отмечаются вот такие симптомы на протяжении долгого времени:

отеки, обвисшая кожа, "второй" подбородок;

целлюлит, лишний вес, "спасательный круг" вокруг талии;

апатия, раздражительность, нервозность по пустякам,

то, к сожалению, это вовсе не возраст и не неудавшийся день, а длительно повышенный уровень кортизола", – написала Лебедева.

Она рассказала, как понизить кортизол.

"Помимо действенных и известных способов борьбы с "кортизоловой иглой" в виде частых прогулок на свежем воздухе и регулярного расслабления в массажном салоне или в сауне, я хочу предложить пересмотреть свой рацион. Попробуйте ввести продукты, которые снижают уровень кортизола. Бананы, темный шоколад, авокадо, шпинат, брокколи – они содержат магний.

Кимчи (корейская капуста), квашеная капуста, йогурты несладкие, комбуча – их называют ферментированными продуктами и они богаты пробиотиками.

Жирная рыба (лосось, сельдь, минтай), льняные семечки, оливковое масло – источники омега-3.

Болгарский перец, цитрусовые – источники витамина С.

Свежезаваренные зеленые и черные чаи – антиоксиданты".

Все эти продукты, по мнению эндокринолога, успокаивают нервную систему, налаживают обменные процессы в организме, восполняют дефициты нутриентов, в общем, возвращают организму все то, что отнимает повышенный кортизол.

Ранее другой врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, для чего организму нужен магний и чем грозит его дефицит в организме.