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Врач рассказала, как "спрыгнуть с кортизоловой иглы"

Врач рассказала, как спрыгнуть с кортизоловой иглы Фото: freepik
Российский врач-эндокринолог Диляра Лебедева перечислила продукты, которые помогут слезть с такой называемой кортизоловой иглы, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале доктор Лебедева напомнила, что кортизол – тот самый "гормон стресса", который участвует во многих обменных процессах, например, помогает регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови. А еще он повышается при стрессах, как могли догадаться по названию.

"Хронический стресс приводит к повышенному уровню кортизола. И думаете, он проходит бесследно? Вовсе нет. Если у вас отмечаются вот такие симптомы на протяжении долгого времени:

  • отеки, обвисшая кожа, "второй" подбородок;
  • целлюлит, лишний вес, "спасательный круг" вокруг талии;
  • апатия, раздражительность, нервозность по пустякам,

то, к сожалению, это вовсе не возраст и не неудавшийся день, а длительно повышенный уровень кортизола", – написала Лебедева.

Она рассказала, как понизить кортизол.

"Помимо действенных и известных способов борьбы с "кортизоловой иглой" в виде частых прогулок на свежем воздухе и регулярного расслабления в массажном салоне или в сауне, я хочу предложить пересмотреть свой рацион.

Попробуйте ввести продукты, которые снижают уровень кортизола.

  • Бананы, темный шоколад, авокадо, шпинат, брокколи – они содержат магний.
  • Кимчи (корейская капуста), квашеная капуста, йогурты несладкие, комбуча – их называют ферментированными продуктами и они богаты пробиотиками.
  • Жирная рыба (лосось, сельдь, минтай), льняные семечки, оливковое масло – источники омега-3.
  • Болгарский перец, цитрусовые – источники витамина С.
  • Свежезаваренные зеленые и черные чаи – антиоксиданты".

Все эти продукты, по мнению эндокринолога, успокаивают нервную систему, налаживают обменные процессы в организме, восполняют дефициты нутриентов, в общем, возвращают организму все то, что отнимает повышенный кортизол.

Ранее другой врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, для чего организму нужен магний и чем грозит его дефицит в организме.

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