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В Париж из Казахстана отправили редкие экземпляры растений

Цветы, весна, парк, сквер, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 02:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Парки столицы Франции получили редкие экземпляры растений, сообщает Zakon.kz.

Ботаники Казахстана сделали ценный подарок своим парижским коллегам. При содействии наших дипломатов они передали им луковицы редких растений. Об этом передает корреспондент телеканала "24kz".

В честь этого события в одном из самых красивых парков французской столицы был организован концерт камерной музыки. Мероприятие прошло в парке Багатель, который находится в знаменитом Булонском лесу, в 16-м округе Парижа.

А ботанический сад города Алматы с 15 октября перешел на новый режим работы.

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Казахстан Париж Франция 2024 год Концерты Подарки Цветы
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