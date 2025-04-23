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События

Редкое растение найдено в степи Казахстана

Редкое растение найдено в степи Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 17:28 Фото: ustirt.kz
В Мангистауской области на территории Устюртского государственного природного заповедника обнаружено редкое растение, занесенное в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 апреля 2025 года, проинформировали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

"С 18 по 21 апреля в рамках научно-исследовательских работ старший научный сотрудник отдела науки Устюртского государственного природного заповедника А. Пулатов обнаружил редкое растение "Катран беззубый". Данное растение занесено в Красную книгу Республики Казахстан и является реликтовым, эндемичным видом Туранской провинции", – следует из распространенного в среду релиза.

"Катран беззубый" размножается семенами, цветет в апреле-мае, а плодоносит в мае-июне.

В комитете отметили, что открытие редкого вида имеет большую ценность для науки и подчеркивает важность сохранения экосистемы Устюрта. Инспекторы заповедника продолжают мониторинг и исследование ареала этого вида растения.

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