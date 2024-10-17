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Итальянского двойника известного актера посадили в тюрьму за обман и насилие женщин

Сексуальное насилие, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 06:50 Фото: pixabay
Убальдо Мануали из Рима приговорили к 10 годам тюрьмы за обман и сексуальное насилие женщин, сообщает Zakon.kz.

59-летний уборщик римских улиц использовал свое сходство с Киану Ривзом, чтобы заманивать женщин на свидания. На них он накачивал женщин наркотиками, насиловал и снимал это на видео, пишет Daily Mail.

Сексуальное насилие, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 06:50

Фото: Х/greatgoddagda

15 октября мужчину приговорили к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы. Полиция установила, что Мануали удалось убедить трех женщин, с которыми он познакомился в социальных сетях, встретиться с ним лично.

После того как жертвы теряли сознание от сильнодействующего снотворного, их насиловали и снимали на видео. Затем Мануали распространял эти кадры среди своих друзей.

"Этот вид насилия более серьезен, чем физическое насилие, он более изощренный, поскольку использует психофизическую неполноценность женщин. Это как будто двойное насилие", – сказал прокурор Микеле Адранья.
Сексуальное насилие, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 06:50

Фото: Х/thealertcontent

Расследование началось после того, как в январе поступило заявление от последней жертвы, Стефании Лиоцци из Капраники. После ночи с Мануали она проснулась в растерянности и оцепенении. Затем женщина обратилась к врачу.

А в Бразилии мужчина 20 лет держал в сексуальном плену жену, дочерей и тещу.

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Италия Рим Ривз Киану 2024 год Наркотики Полиция Бытовое насилие Изнасилования
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