#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Мир

Пастора судят в Британии за избиение и сексуальное насилие над детьми и женщинами

пастора признали виновным в двух десятках сексуальных преступлений, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 19:32 Фото: pixabay
51-летний пастор из Шотландии Джеймс Харам признан виновным в 19 обвинениях в сексуальном и физическом насилии в отношении женщин и детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, мужчина изнасиловал женщину и систематически подвергал насилию молодых людей, которых часто бил деревянной ложкой или прутом. Всего Харам признан виновным по 19 пунктам обвинения, включая физическое и сексуальное насилие. Согласно данным издания, преступления совершались в период с 1997 по 2020 год в Глазго, а также в Дамбартоне, Данбартоншире и Эйршире.

По словам одной из пострадавших, она подвергалась регулярным издевательствам: Харам обзывал ее, бил кулаками, кидал в нее предметы и угрожал избить стулом. Он контролировал ее передвижения, проверял, с кем она общается, и заставлял участвовать в религиозных мероприятиях.

В суде выяснилось, что в отдельных случаях насилие доходило до удушения, а сексуальные домогательства сопровождались библейскими отсылками и требованиями "подчинения". Потерпевшая рассказала, что часто рыдала от страха и унижения. Сам Харам утверждал, что "все сексуальные контакты были по обоюдному согласию", и называл женщину "невероятно убедительной".

Жестокое обращение с детьми включало "проверки скромности" девочек и регулярные побои. Одна из жертв дала "наглядное описание жестокости", с которой сталкивалась. Джеймс Харам же настаивал, что обвинения "полностью сфабрикованы".

Судья Том Хьюз подчеркнул серьезность преступлений и отложил вынесение приговора до сентября 2025 года, отметив, что это "глубоко тревожный случай с многочисленными инцидентами насилия и сексуальных преступлений".

Харам был заключен под стражу и, по сообщениям, держал Библию в руках, когда его вели в камеру.

Ранее Шэрон Стоун рассказала о насилии со стороны родного деда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Два дня провел американский турист в ловушке за водопадом
Мир
19:44, Сегодня
Два дня провел американский турист в ловушке за водопадом
Туристам в Таиланде разрешили менять криптовалюту на баты
Мир
19:09, Сегодня
Туристам в Таиланде разрешили менять криптовалюту на баты
Нападение леопарда на трехлетнюю девочку обернулось забастовкой в Индии
Мир
18:40, Сегодня
Нападение леопарда на трехлетнюю девочку обернулось забастовкой в Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: