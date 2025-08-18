Пастора судят в Британии за избиение и сексуальное насилие над детьми и женщинами

51-летний пастор из Шотландии Джеймс Харам признан виновным в 19 обвинениях в сексуальном и физическом насилии в отношении женщин и детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, мужчина изнасиловал женщину и систематически подвергал насилию молодых людей, которых часто бил деревянной ложкой или прутом. Всего Харам признан виновным по 19 пунктам обвинения, включая физическое и сексуальное насилие. Согласно данным издания, преступления совершались в период с 1997 по 2020 год в Глазго, а также в Дамбартоне, Данбартоншире и Эйршире.

По словам одной из пострадавших, она подвергалась регулярным издевательствам: Харам обзывал ее, бил кулаками, кидал в нее предметы и угрожал избить стулом. Он контролировал ее передвижения, проверял, с кем она общается, и заставлял участвовать в религиозных мероприятиях.

В суде выяснилось, что в отдельных случаях насилие доходило до удушения, а сексуальные домогательства сопровождались библейскими отсылками и требованиями "подчинения". Потерпевшая рассказала, что часто рыдала от страха и унижения. Сам Харам утверждал, что "все сексуальные контакты были по обоюдному согласию", и называл женщину "невероятно убедительной".

Жестокое обращение с детьми включало "проверки скромности" девочек и регулярные побои. Одна из жертв дала "наглядное описание жестокости", с которой сталкивалась. Джеймс Харам же настаивал, что обвинения "полностью сфабрикованы".

Судья Том Хьюз подчеркнул серьезность преступлений и отложил вынесение приговора до сентября 2025 года, отметив, что это "глубоко тревожный случай с многочисленными инцидентами насилия и сексуальных преступлений".

Харам был заключен под стражу и, по сообщениям, держал Библию в руках, когда его вели в камеру.

