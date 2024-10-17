Израильские силы ликвидировали лидера ХАМАС Яхью Синвара

Израильская армия нанесла удар по объекту в секторе Газа, в результате которого, возможно, был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ряд СМИ: Sky News Arabia, The Times of Israel и Channel 12. По их данным, израильские военные не знали, что Синвар находился в атакованном здании. После удара, войдя в здание, солдаты обнаружили тело человека, внешне похожего на лидера ХАМАС. Окончательное подтверждение его личности будет сделано после ДНК-теста.

Синвар был убит в городе Рафах. В районе удара много мин и ловушек, поэтому тело еще не доставлено в Израиль для официального опознания. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о ликвидации троих палестинских боевиков, но их личности все еще устанавливаются. Среди погибших нашли фальшивые документы и крупные суммы наличных.

61-летний Синвар являлся одним из основателей ХАМАС и возглавлял политбюро с августа текущего года. До этого он провел более 20 лет в израильских тюрьмах и был освобожден в 2011 году в рамках обмена.

Ранее сообщалось, что 800-метровый бункер с оружием обнаружили израильские военные в Ливане.

