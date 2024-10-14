800-метровый бункер с оружием обнаружили израильские военные в Ливане
Фото: ЦАХАЛ
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что на юге Ливана был найден 800-метровый бункер с оружием, боеприпасами и жилыми помещениями, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованной информации, подземная структура принадлежала штабу спецподразделения "Радван" шиитского движения "Хезболла". Внутри бункера израильские военные обнаружили минометные снаряды, ракеты и мотоциклы, а также подготовленные для долговременного проживания жилые помещения с запасами воды и продуктов.
В ЦАХАЛ полагают, что "Хезболла" планировала использовать бункер для вторжения в Израиль в рамках плана "Покорение Галилеи" и намеренно разместила его под жилыми районами.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли мощный удар по северу Ливана. По предварительным данным, погибли не менее 18 человек.
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