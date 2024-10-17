В Австралии психолога лишили лицензии за отношения с уязвимым клиентом

У психолога из Мельбурна (Австралия) Джонатана Уокера, который вынудил молодую, уязвимую клиентку переехать к нему в дом, аннулировали регистрацию в качестве медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, решение было принято после слушания в сентябре, где было заявлено, что Уокер начал лечить свою 21-летнюю клиентку в 2013 году, когда ему был 41 год. Уокер оказывал ей психологические услуги около 16 раз и лечил ее от ряда заболеваний, включая депрессию, социальную тревожность и агорафобию.

В июле 2014 года Уокер начал общаться с ней вне терапии и признался в чувствах к ней. Уокер сказал своей клиентке, что он хотел бы, чтобы она жила в отдельном блоке на территории его матери, который находился рядом с его собственным домом, и она переехала туда.

Когда клиентка переехала в квартиру его матери, мистер Уокер знал о ее тяжелом финансовом положении, и о том, что она разорвала длительные отношения со своей семьей.

В 2015 году она переехала в дом Уокера, а в 2017 году прекратила отношения с ним.

"Люди, обращающиеся за психологической помощью, "должны знать, что их психолог будет действовать в их интересах и не будет злоупотреблять ими или использовать информацию, полученную в ходе терапевтических отношений, для развития сексуальных отношений", – заявили обвинители психолога.

В решении суда добавили, что Уокер также поделился с женщиной конфиденциальной информацией о семи других клиентах. Это включало электронные письма, содержащие конфиденциальную информацию.

В письменных заявлениях Уокер отверг это утверждение. В итоге гражданский и административный трибунал Виктории (Vcat) лишил Уокера права повторно подавать заявление на регистрацию в качестве психолога или любого другого специалиста в области здравоохранения в течение пяти лет, и в своем решении Vcat заявил, что Уокер имел ограниченное представление о своем неправомерном поведении.

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