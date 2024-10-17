Бразильянка, вышедшая замуж за куклу, рассказала о похищении их "ребенка"

Жительница Бразилии по имени Мейривоне Роча Мораес несколько лет назад решила кардинально поменять судьбу и вышла замуж за тряпичную куклу. Казалось бы, что ничего не получится из этой затеи. Но их жизнь полна сюрпризов. На днях женщина заявила о похищении "ребенка", сообщает Zakon.kz.

По данным издания Jam Press, неизвестные похитили старшего сына, когда их отец вышел за хлебом.

Также 37-летняя женщина утверждает, что получила анонимное письмо, в котором буквы послания были вырезаны из журналов. Но требуемой суммы выкупа у нее нет.

В продолжении она рассказала о неудачном походе в полицейский участок. Как оказалось, стражи порядка не стали начинать поиски, а лишь рассмеялись.

О происходящем мать троих "детей" активно рассказывает в социальных сетях. Если часть подписчиков подыгрывает ей, то большинство советует обратиться к специалистам.

О необычной свадьбе стало известно в 2021 году. Тогда на торжественном мероприятии присутствовало 250 гостей. За это время у "пары" родились сын и дочки-близняшки. Все они также являются куклами.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал о жительнице Алматы, которая создает реалистичные миниатюрные кукольные домики.