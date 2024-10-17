Бразильянка, вышедшая замуж за куклу, рассказала о похищении их "ребенка"
По данным издания Jam Press, неизвестные похитили старшего сына, когда их отец вышел за хлебом.
Также 37-летняя женщина утверждает, что получила анонимное письмо, в котором буквы послания были вырезаны из журналов. Но требуемой суммы выкупа у нее нет.
В продолжении она рассказала о неудачном походе в полицейский участок. Как оказалось, стражи порядка не стали начинать поиски, а лишь рассмеялись.
О происходящем мать троих "детей" активно рассказывает в социальных сетях. Если часть подписчиков подыгрывает ей, то большинство советует обратиться к специалистам.
О необычной свадьбе стало известно в 2021 году. Тогда на торжественном мероприятии присутствовало 250 гостей. За это время у "пары" родились сын и дочки-близняшки. Все они также являются куклами.
Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал о жительнице Алматы, которая создает реалистичные миниатюрные кукольные домики.
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