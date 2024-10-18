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Принц Гарри продемонстрировал поклонникам потрясающие навыки серфинга

Принц Гарри продемонстрировал потрясающие навыки серфинга, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 07:40 Фото: Instagram/raimanaworld
Принц Гарри, вернувшись из Африки, продемонстрировал свои навыки серфинга на ранчо Surf Ranch в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, Принц Гарри был замечен занимающимся серфингом на большой волне в Калифорнии.

Известный тренер по серфингу Раймана "Король серфинга" ван Бастолаер поделился в Instagram видео, на котором запечатлен его впечатляющий сеанс серфинга. Он выразил свое волнение от серфинга с принцем Гарри, написав:

"На Таити мы все еще зовем тебя принцем Гарри, но в Surfranch ты мой брат. Для меня было честью, что ты занимаешься серфингом со мной".

Поклонники были в восторге, увидев, как герцог демонстрирует свои навыки серфинга и оставили хвалебные комментарии.

  • "Принц Гарри, ты всегда был моим любимым королевским парнем, но теперь ты украл мое сердце навсегда. Это было потрясающе";
  • "Принц Гарри? Это лучшее спортивное достижение королевского особы! Помимо охоты на лошадях!".
Королева Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет тоже пробовали свои силы в серфинге во время королевского визита в Южную Африку в 1947 году.

Ранее появилась информация, что принцы Уильям и Гарри избегают общения друг с другом.

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