Принц Гарри продемонстрировал поклонникам потрясающие навыки серфинга
Фото: Instagram/raimanaworld
Принц Гарри, вернувшись из Африки, продемонстрировал свои навыки серфинга на ранчо Surf Ranch в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.
По информации Hindustan Times, Принц Гарри был замечен занимающимся серфингом на большой волне в Калифорнии.
Известный тренер по серфингу Раймана "Король серфинга" ван Бастолаер поделился в Instagram видео, на котором запечатлен его впечатляющий сеанс серфинга. Он выразил свое волнение от серфинга с принцем Гарри, написав:
"На Таити мы все еще зовем тебя принцем Гарри, но в Surfranch ты мой брат. Для меня было честью, что ты занимаешься серфингом со мной".
Поклонники были в восторге, увидев, как герцог демонстрирует свои навыки серфинга и оставили хвалебные комментарии.
- "Принц Гарри, ты всегда был моим любимым королевским парнем, но теперь ты украл мое сердце навсегда. Это было потрясающе";
- "Принц Гарри? Это лучшее спортивное достижение королевского особы! Помимо охоты на лошадях!".
Ранее появилась информация, что принцы Уильям и Гарри избегают общения друг с другом.
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