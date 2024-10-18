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Мужчина с четырьмя женами и двумя подругами хочет стать отцом 54 детей и "богом брака"

Японец имеет четыре жены и две подруги, и мечтает о 54 детях, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 12:34 Фото: X/2nd__wife
36-летний японец Рюта Ватанабэ с четырьмя женами и двумя подругами стремится стать отцом 54 детей и "богом брака", сообщает Zakon.kz.

Как утверждает мужчина, он любит женщин, наслаждается ролью домохозяйки и вступает в интимную связь более 28 раз в неделю.

Рюта Ватанабэ не работает уже 10 лет и живет исключительно за счет своих жен и подруг. Его жены по сути – гражданские супруги, признанные партнерами в отношениях, подобных браку, без официальной регистрации, пишет South China Morning Post. Ватанабэ живет с тремя такими женами и уже является отцом 10 детей, из них только двое живут с ним. Четвертая, 24-летняя жена Ватанабе, не живет с ним и его другими супругами.

Мужчина в повседневности занимается домашними делами и заботится о детях.

К слову, Ватанабе познакомился с двумя девушками через соцсети. Предшествовало этому депрессивное состояние шесть лет назад из-за того, что его бросила девушка. По словам Ватанабе, это подтолкнуло его начать встречаться с разными женщинами через приложения для знакомств.

Ватанабэ также рассказал, что у каждой из его жен есть своя собственная комната, и каждую ночь он поочередно спит с разными женами. По его словам, жены никогда не ревнуют его – они прекрасно ладят, как друзья.

Ватанабэ при этом намерен побить рекорд по количеству рожденных детей в Японии, став так называемым "богом брака".

В интернете пишут, что у сегуна Токугавы Иэнари, умершего в 1841 году, за время его правления в период Эдо было порядка 53 детей от 27 наложниц. Поэтому Ватанабэ хочет иметь 54 ребенка, чтобы его имя вошло в историю.

"Я все еще ищу новых жен", – заявил при этом японец.

Полигамия в Японии незаконна, а это значит, что Ватанабэ не может законно жениться на нескольких женщинах одновременно.

Ранее бразильянка, вышедшая замуж за куклу, рассказала о похищении их "ребенка".

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