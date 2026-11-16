Мужчина попытался убить подругу экс-супруги с помощью арахисовой пасты
Как сообщает издание PEOPLE, инцидент произошел в августе 2025 года, а подозреваемого арестовали в ноября 2026-го. Жертва обнаружила подозрительный конверт у своего дома, вскрыла его и сразу распознала аллерген.
Женщина успела вовремя промыть руки, однако все равно столкнулась с последствиями: у нее появились крапивница и жжение в руках, которые длились около шести часов.
Следователи выяснили, что злоумышленник указал вымышленное имя и адрес, но прокололся на марке, купленной по кредитной карте в специальном терминале.
"Камера зафиксировала покупателя, после чего знакомые и сама пострадавшая опознали Канчелларе, с которым общались на протяжении двух десятилетий", – говорится в сообщении.
По данным полиции, мотивом мести стал тяжелый бракоразводный процесс подозреваемого. Мужчина открыто заявлял о желании навредить людям, причастным к его расставанию с экс-супругой.
"Он знал о тяжести моей аллергии", – подтвердила следствию пострадавшая, отмечая, что во время совместных походов в рестораны всегда предупреждала официантов об опасности.
В настоящее время американец отпущен под залог. Ему предъявлены обвинения в тяжких побоях с применением опасного оружия и в преступной халатности.
Ранее в Бразилии 24-летняя преподавательница языковой школы погибла при попытке помочь оказавшемуся в ловушке ученику.