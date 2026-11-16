Мужчина попытался убить подругу экс-супруги с помощью арахисовой пасты

В США 68-летний житель Флориды Джозеф Жерар Канчелларе отправил подруге бывшей жены открытку, покрытую арахисовой пастой, зная о ее аллергии. По версии следствия, мужчина хотел отомстить женщине, которую считал виновной в распаде своего брака, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание PEOPLE, инцидент произошел в августе 2025 года, а подозреваемого арестовали в ноября 2026-го. Жертва обнаружила подозрительный конверт у своего дома, вскрыла его и сразу распознала аллерген.

Женщина успела вовремя промыть руки, однако все равно столкнулась с последствиями: у нее появились крапивница и жжение в руках, которые длились около шести часов.

Следователи выяснили, что злоумышленник указал вымышленное имя и адрес, но прокололся на марке, купленной по кредитной карте в специальном терминале.

"Камера зафиксировала покупателя, после чего знакомые и сама пострадавшая опознали Канчелларе, с которым общались на протяжении двух десятилетий", – говорится в сообщении.

По данным полиции, мотивом мести стал тяжелый бракоразводный процесс подозреваемого. Мужчина открыто заявлял о желании навредить людям, причастным к его расставанию с экс-супругой.

"Он знал о тяжести моей аллергии", – подтвердила следствию пострадавшая, отмечая, что во время совместных походов в рестораны всегда предупреждала официантов об опасности.

В настоящее время американец отпущен под залог. Ему предъявлены обвинения в тяжких побоях с применением опасного оружия и в преступной халатности.

Ранее в Бразилии 24-летняя преподавательница языковой школы погибла при попытке помочь оказавшемуся в ловушке ученику.