В Абхазии начался второй тур выборов президента

В Абхазии начали работать участки для голосования во втором туре выборов президента, сообщает Zakon.kz.

Для избирателей доступы 152 участка, образованных в 35 избирательных округах Абхазии. В основной список голосующих внесли 134 тысячи человек, рассказали в Центризбиркоме республики.

"Голосование началось. На каждом участке вывешены списки избирателей и биографии кандидатов в президенты и вице-президенты. На участках находятся сотрудники милиции, которые обеспечивают правопорядок, а также наблюдатели от кандидатов", – сообщили в комиссии.

Во втором туре выборов участвуют политик и победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. Лидером станет кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов".

ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более четверти граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей. Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.

Избирательные участки закроются в 22:00 по времени Астаны, и участковые комиссии приступят к подсчету голосов. О предварительных итогах голосования станет известно 2 марта в 14:00 по времени Астаны.

В первом туре, состоявшемся 15 февраля 2025 года, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба – 36,92%.