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В Турции судят банду, виновную в гибели 21 новорожденного

в Турции судят &quot;банду новорожденных&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 22:18 Фото: Zakon.kz
В Турции рассматривают дело по факту гибели 21 ребенка. Членов "Банды новорожденных" требуют приговорить к срокам от 10 до 589 лет в зависимости от степени виновности обвиняемых, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Anadolu, по делу проходят 47 человек, 22 из которых под арестом. Они обвиняются по нескольким статьям, от "совершения умышленного убийства по неосторожности", "квалифицированного мошенничества", "создания преступной организации" до "подделки официальных документов". 

Как уточняется, злоумышленники вынуждали родителей под различными предлогами направлять новорожденных в конкретные больницы, с которыми у банды были договоренности, касающиеся оплаты медуслуг. Речь идет о частных клиниках, стоимость обслуживания в которых зачастую гораздо выше, чем в государственных. Всего прокуратура выявила 19 больниц, участвовавших в преступной схеме, две из которых уже закрыты.

По информации издания, погибшие новорожденные заражались инфекциями, что и могло быть причиной части смертей. Кроме того, по мнению обвинения, зачастую уход за малышами осуществляли неквалифицированные специалисты. Также у родителей фактически вымогали деньги за долгие сроки ухода в стационаре и лекарства.

Также сообщается, что власти Турции и Минздрав внимательно следят за судебным процессом и принимают меры по выявлению нарушений в системе здравоохранения в свете данного скандала. Часть больниц оштрафована, применяются и иные меры административного и уголовного характера.

Ранее в полиции рассказали подробности дела о загадочной смерти молодого астанчанина.

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