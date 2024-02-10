Гражданину Турции дали пять лет тюрьмы за гибель трех человек в Атырау

Суд в Атырау оставил в силе приговор в отношении гражданина Турции, которого признали виновным в смертельном ДТП. Иностранец проведет в колонии пять лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Мой город", судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда оставила в силе приговор Махамбетского районного суда в отношении гражданина Турции. Иностранца признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погибли три человека.

Суд установил, что гражданин Турции нарушил ПДД и правила эксплуатации транспорта. Из-за его действий произошло ДТП, в котором погибли люди.

Первая инстанция осудила иностранца на пять лет лишения свободы, а также лишила водительских прав на семь лет. Адвокат осужденного оспорил приговор, но судебная коллегия Атырауского областного суда не стала смягчать наказание гражданину Турции. Сам осужденный признал вину и заключил процессуальное соглашение со следствием.

