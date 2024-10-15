В полиции рассказали подробности дела о загадочной смерти молодого астанчанина

В Астане продолжается расследование обстоятельств гибели 19-летнего молодого человека, тело которого было найдено под окнами многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 октября телеканал "КТК", в департаменте полиции сообщили, что установлены участники происшествия, и ведется работа по выяснению всех обстоятельств трагедии.

Ранее мать погибшего заявила, что ее сына могли сбросить с девятого этажа, и выразила подозрения в причастности нескольких человек. Полиция подтвердила получение этой информации и пообещала тщательно проверить все доводы и заявления сторон в рамках следствия. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, не уточняется.

