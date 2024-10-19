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Законодательство РК

Айтишник судится с администрацией города из-за диска с биткоинами, который выбросили в мусорку

Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 13:22 Фото: unsplash
В Великобритании начинается необычный судебный процесс. Иск на город Ньюпорт подал айтишник, который пытается вызволить со свалки жесткий диск с 80 тысячами биткоинами, сообщает Zakon.kz.

По информации издания WalesOnline, в 2013 году девушка IT-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск, стоимость которого, если переводить в тенге, можно оценить в миллиарды.

Чтобы найти потерянную криптовалюту, нужно перебрать 100 тысяч тонн отдохов на свалке Ньюпорта. Хоуэллс готов это сделать, но власти города отказываются идти ему навстречу даже за деньги. Чтобы ему помешать, в апреле на свалке построили забор и поставили круглосуточную охрану. Теперь он надеется добиться своего в суде.

Он подал иск, требующий компенсировать ущерб, нанесенный ему властями Ньюпорта. Он оценил его в 495 миллионов фунтов стерлингов – столько можно было выручить за его биткоины несколько месяцев назад, когда их курс достиг максимума.

Хоуэллс признает, что вряд ли получит компенсацию. Тяжба была затеяна для того, чтобы власти Ньюпорта прекратили ему мешать. Он считает, что финансовый риск сделает их сговорчивее.

По мнению властей Ньюпорта, затраты на поиски жесткого диска составят миллионы фунтов стерлингов, а окружающей среде может быть нанесен существенный ущерб. При этом нет никакой гарантии, что диск с биткоинами будет найден, то есть проект может и не окупиться.

В 2015 году Хоуэллс заявлял, что ему удалось заручиться поддержкой хедж-фонда, который мог бы профинансировать раскопки.

12 октября 2024 года депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева рассказала, почему казахстанским криптобиржам нельзя работать в общем правовом поле. Она считает, что криптовалюта может обрушить финансовую систему Казахстана.

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