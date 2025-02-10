10 лет поисков потерянного диска с биткоином довели британца до желания выкупить свалку

Британский майнер Джеймс Хауэллс 10 лет пытается найти на свалке диск с биткоином, который выкинула его девушка. В отчаянии мужчина решил купить один из участков свалки, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации The Guardian, британец решил приобрести свалку из-за решения властей закрыть ее, чтобы выделить один из ее участков для строительства станции по производству солнечной энергии. Утраченный им жесткий диск представляет собой криптокошелек, который содержит 600 млн евро (более 366 млрд тенге).

Отмечается, что в 2013 году девушка 39-летнего IT-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов. Для того чтобы отыскать утраченные цифровые активы, необходимо перебрать 100 тыс. тонн отходов на свалке в Ньюпорте.

В связи с этим Хоуэллс в конце 2024 года через суд потребовал у властей Ньюпорта компенсировать ущерб и выплатить ему 495 млн фунтов стерлингов. Судья, рассматривавший обращение мужчины, назвал подобные требования нерезонными и отверг иск, лишив его последней надежды на возращение потерянной криптовалюты.

Ранее сообщалось, что в Астане осудили трех человек за незаконный майнинг криптовалюты на 143 млн тенге.