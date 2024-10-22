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Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2,5 тысячи

число жертв в Ливане увеличилось, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 01:53 Фото: pixabay
Комитет чрезвычайных ситуаций Ливана заявил о том, что число погибших от ударов израильской армии с октября прошлого года возросло до 2530, сообщает Zakon.kz.

Пишут РИА Новости со ссылкой на отчет комитета.

"Общее количество жертв с начала израильской агрессии возросло до 2530, ранены 11 803", – говорится в заявлении.

Как уточняется, за последние сутки в разных районах Ливана от ударов ЦАХАЛ погибли 63 человека, еще 234 получили ранения.

Ранее Израиль анонсировал новую серию ударов по Ливану.

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