Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2,5 тысячи
Фото: pixabay
Комитет чрезвычайных ситуаций Ливана заявил о том, что число погибших от ударов израильской армии с октября прошлого года возросло до 2530, сообщает Zakon.kz.
Пишут РИА Новости со ссылкой на отчет комитета.
"Общее количество жертв с начала израильской агрессии возросло до 2530, ранены 11 803", – говорится в заявлении.
Как уточняется, за последние сутки в разных районах Ливана от ударов ЦАХАЛ погибли 63 человека, еще 234 получили ранения.
Ранее Израиль анонсировал новую серию ударов по Ливану.
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