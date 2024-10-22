Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2,5 тысячи

Фото: pixabay

Комитет чрезвычайных ситуаций Ливана заявил о том, что число погибших от ударов израильской армии с октября прошлого года возросло до 2530, сообщает Zakon.kz.

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