Новый удар: 30 человек стали жертвами израильского авианалета на школу в лагере беженцев

В результате авиаудара израильских ВВС по зданию школы в Нусейрате, где находились беженцы погибло 30 человек, еще десятки получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации ливанского телеканала Al Mayadeen власти ожидают, что число погибших и пострадавших во время бомбардировки возрастет после разбора завалов. Также сообщается, что среди пострадавших многие получили тяжелые травмы.





27 мая сообщалось, что Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в окрестностях Рафаха – минимум 50 погибших.

3 июня сообщалось, что не менее 22 человек погибли прошедшей ночью во время израильских авиаударов по лагерям беженцев "Аль-Бурейдж", "Нусейрат" и по жилым домам в городе Хан-Юнис в секторе Газа. В это же время Израиль нанес ракетные удары по наземным целям в сирийском Алеппо. Известно о 46 погибших.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года достигло 36 050. Еще 81 026 человек пострадали.

Конфликт на Ближнем востоке разгорелся с новой силой после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию, совершили убийства жителей приграничных населенных пунктов и захват заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.