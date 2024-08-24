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В Германии террорист напал на собравшихся во время Дня города

Нападение с ножом в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 04:26 Фото: pixabay
23 августа 2024 года во время фестиваля, посвященного 650-летию города Золинген в Германии, террорист с ножом напал на собравшихся, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в результате нападения погибли три человека и восемь получили ранения.

Подозреваемого в преступном акте арестовали. Ответственность за случившиеся взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в Казахстане).

Полиция Дюссельдорфа, которая ведет расследование, также подтвердила факт ареста подозреваемого, но не смогла предоставить дополнительную информацию, сославшись на тайну следствия.

Это уже третий арест за последние сутки связанный с этим нападением. Другими подозреваемыми были 15-летний подросток и мужчина. Полиция заявила, что не считает кого-либо из них нападавшим, но оба были допрошены.

Следователи полагают, что 15-летний подросток, задержанный 24 августа утром, мог заранее знать о нападении.

Ранее стало известно, что три учителя погибли во время стрельбы в школе в Боснии и Герцеговине.

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