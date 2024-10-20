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В Молдове проходят выборы президента и референдум по вступлению в ЕС

Молдова, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 13:41 Фото: pixabay
На пост президента республики претендуют 11 политиков. Это рекорд по количеству кандидатов для Молдовы. На выборах в 2020 году их было восемь, сообщает Zakon.kz.

Одновременно в стране проходит конституционный референдум о том, чтобы прописать (или нет) в Конституции тезис о стремлении Молдовы в Евросоюз. Итоги голосования станут известны в ночь с воскресенья на понедельник.

По информации РИА "Новости" в данный момент на выборах зарегистрировали более 170 сообщений об инцидентах. Об этом рассказал на брифинге директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил.

"Миссия наблюдения получила 173 сообщения об инцидентах, 34 из них уже проверены и подтверждены, остальные еще изучаются", – отметил он.

Семь случаев касаются размещения агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них, еще дважды была нарушена тайна голосования. Кроме того, зафиксированы несколько эпизодов группового голосования (например, когда в кабину для голосования вошли муж и жена). Также были случаи нарушения безопасности процесса, к примеру, не были опечатаны урны.

Напомним, среди кандидатов на пост президента Молдовы, который избирается сроком на четыре года – баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

В июне 2024 года Молдова выдала Казахстану подозреваемую в серийном мошенничестве. По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РК, женщина с 2021 по 2022 год в Алматы вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически проводила незаконные экономические и финансовые махинации.

Андрей Дюсупов
Евросоюз Молдова 2024 год Выборы Президенты Политика
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