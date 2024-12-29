#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Мир

В Хорватии проходят президентские выборы

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 13:15 Фото: pexels
В Хорватии 29 декабря 2024 года проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют восемь человек, сообщает Zakon.kz.

В стране открыты 6 650 избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 по местному времени (23:00 по времени Астаны).

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают 3 762 224 гражданина, в том числе почти 250 тысяч человек, проживающих за рубежом.

"Среди кандидатов два фаворита – действующий президент Зоран Миланович, который был впервые избран на указанную должность во втором туре президентских выборов, состоявшемся 5 января 2020 года, и его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац, являющийся педиатром, судебным экспертом и специалистом в области медицинской генетики, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество", – пишет ТАСС.

В борьбе за кресло главы государства также примут участие Миро Буль – представитель политической партии "Мост", Томислав Йонич – независимый кандидат, Ивана Кекин – лидер левой политической партии "Можемо!", Бранка Лозо – вице-председатель политической партии "DOMiNO", Мария Селак Распудич – независимый кандидат и Нико Токич Картело – независимый кандидат.

Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней проводится второй тур, в котором участвуют два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.

29 декабря 2024 года в Грузии завершилась инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили. Пока длилась церемония, уже бывшая глава государства Саломе Зурабишвили обратилась с речью к своим союзникам. Она заявила, что добровольно покинет президентский дворец.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Мир
12:37, Сегодня
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Самолет загорелся во время экстренной посадки в Канаде
Мир
12:04, Сегодня
Самолет загорелся во время экстренной посадки в Канаде
2024 год стал одним из худших для детей по мнению ООН
Мир
11:12, Сегодня
2024 год стал одним из худших для детей по мнению ООН
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: