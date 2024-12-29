В Хорватии проходят президентские выборы

В Хорватии 29 декабря 2024 года проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют восемь человек, сообщает Zakon.kz.

В стране открыты 6 650 избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 по местному времени (23:00 по времени Астаны).

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают 3 762 224 гражданина, в том числе почти 250 тысяч человек, проживающих за рубежом.

"Среди кандидатов два фаворита – действующий президент Зоран Миланович, который был впервые избран на указанную должность во втором туре президентских выборов, состоявшемся 5 января 2020 года, и его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац, являющийся педиатром, судебным экспертом и специалистом в области медицинской генетики, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество", – пишет ТАСС.

В борьбе за кресло главы государства также примут участие Миро Буль – представитель политической партии "Мост", Томислав Йонич – независимый кандидат, Ивана Кекин – лидер левой политической партии "Можемо!", Бранка Лозо – вице-председатель политической партии "DOMiNO", Мария Селак Распудич – независимый кандидат и Нико Токич Картело – независимый кандидат.

Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней проводится второй тур, в котором участвуют два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.

29 декабря 2024 года в Грузии завершилась инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили. Пока длилась церемония, уже бывшая глава государства Саломе Зурабишвили обратилась с речью к своим союзникам. Она заявила, что добровольно покинет президентский дворец.