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Молдова выдала Казахстану подозреваемую в серийном мошенничестве

Молдова выдала Казахстану подозреваемую в серийном мошенничестве, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 16:53 Фото: pxhere
Из Молдовы экстрадирована казахстанка для привлечения к уголовной ответственности. Ей грозит до десяти лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Казахстана, подозреваемая в период с 2021 по 2022 год в Алматы вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически проводила незаконные экономические и финансовые махинации.

"Ее роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражении сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам", – уточнили специалисты.

В результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.

"Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В мае 2024 года ее задержали на территории Молдовы.

"По запросу Генпрокуратуры Казахстана молдавская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемой в Казахстан", – добавили в ведомстве.

В настоящее время она водворена в следственный изолятор Алматы.

"За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

4 июня 2024 года стало известно, что из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан экстрадировали подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере. Ему грозит до семи лет лишения свободы. По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего свыше 50 млн тенге за доставку Rolls-Royce из США. Но после этого скрылся.

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