Самоделкина едет тренироваться в США к известному наставнику

В ближайшее время 17-летняя казахстанская фигуристка Софья Самоделкина поедет на стажировку к известному американскому специалисту Рафаэлю Арутюняну, сообщает Zakon.kz.

Призер этапов Гран-при среди юниоров Софья Самоделкина недавно дебютировала на международной арене в качестве фигуристки, представляющей Казахстан.

За короткий промежуток времени она появилась на двух турнирах, один из них юниорский, а другой уже на взрослом уровне.

"Только залечила ногу и не даем большой нагрузки, все идет постепенно. В Анкаре было хорошее начало, стала четвертой. Для первых международных соревнований это достойный результат с учетом нужных прокатов. На Мемориале Дениса взяла "серебро" на дебютном взрослом уровне. На данный момент тренируюсь в Астане. В скором времени улетаю в Америку к Рафаэлю Арутюняну. Очень жду этой поездки, собрала чемоданы, возьму две пары коньков". Софья Самоделкина

Будущий наставник Самоделкиной в свое время работал с Нейтаном Ченом, олимпийским чемпионом. Сейчас Арутюнян тренирует 19-летнего американца Илью Малинина, победителя ЧМ-2024.

"Пока неизвестно, сколько буду тренироваться в США, обговорим на месте. Поездка за океан – совместное решение, очень хотела тренироваться за границей, и мне предоставили такую возможность. С самого детства слышала очень много хорошего о Рафаэле Владимировиче и о результатах его учеников. Решила, что хочу попробовать у него". Софья Самоделкина

Наша молодая фигуристка пока не планирует выступать на юниорских соревнованиях.

"Турниры по юниорам немного отложила. Прошедший этап Гран-при был как бы вводным стартом, чтобы почувствовать почву и набрать определенное количество очков. Может быть, поеду на юниорский мир в этом сезоне. Пока думаем над этим. А так, ближайший старт, скорее всего, это будет Челленджер в Таллине в ноябре среди взрослых". Софья Самоделкина

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию Софья Самоделкина в прошлом году решила сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан.

Нынешним летом она первый раз в своей карьере выиграла Летний чемпионат Казахстана в женском одиночном разряде.