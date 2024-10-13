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Фигуристка Самоделкина покинула Казахстан

Софья Самоделкина, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 08:39 Фото: pixabay
12 октября 17-летняя Софья Самоделкина отправилась на стажировку в США, сообщает Zakon.kz.

О непростом путешествии, полном новых открытий и поджидающих неизвестных моментах, фигуристка рассказала у себя в Instagram-сторис. С билетом и казахстанским паспортом в руках она сделала прощальное фото перед посадкой в самолет, напомнив о пересадке в Стамбуле.

Информировать о своих буднях в Америке фигуристка пообещала в своем Telegram-канале.

"В добрый путь, наша надежда! Ждем тебя в Астане!" – прокомментировали болельщики фигуристки.

Новый наставник Самоделкиной в свое время работал с Нейтаном Ченом, олимпийским чемпионом. Что касается последних успехов самой фигуристки, то по итогам выступления на Мемориале Дениса Тена она вошла в топ-10 мирового рейтинга сезона 2024/2025.

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