Фигуристка Самоделкина покинула Казахстан

12 октября 17-летняя Софья Самоделкина отправилась на стажировку в США, сообщает Zakon.kz.

О непростом путешествии, полном новых открытий и поджидающих неизвестных моментах, фигуристка рассказала у себя в Instagram-сторис. С билетом и казахстанским паспортом в руках она сделала прощальное фото перед посадкой в самолет, напомнив о пересадке в Стамбуле.

Информировать о своих буднях в Америке фигуристка пообещала в своем Telegram-канале.

"В добрый путь, наша надежда! Ждем тебя в Астане!" – прокомментировали болельщики фигуристки.

Новый наставник Самоделкиной в свое время работал с Нейтаном Ченом, олимпийским чемпионом. Что касается последних успехов самой фигуристки, то по итогам выступления на Мемориале Дениса Тена она вошла в топ-10 мирового рейтинга сезона 2024/2025.