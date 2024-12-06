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Фигуристка Самоделкина сделала заявление

Софья Самоделкина, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 07:11 Фото: Telegram/teamsamodelkina
17-летняя казахстанская фигуристка Софья Самоделкина впервые за несколько недель вышла на связь с поклонниками, сообщает Zakon.kz.

6 декабря в своем Telegram-канале фигуристка призналась, что получает много сообщений об исчезновении из информационного поля. Причиной такого затишья стала усталость Самоделкиной от социальных сетей и сопутствующее желание взять перерыв.

"Со мной все хорошо. Я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям. Все в рабочем режиме. Если что-то произойдет, обязательно дам знать". Софья Самоделкина

Лидер женской сборной Казахстана сейчас находится в США, где приступила ко второму этапу стажировки с американским наставником Рафаэлем Арутюняном.

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