Фигуристка Самоделкина сделала заявление

17-летняя казахстанская фигуристка Софья Самоделкина впервые за несколько недель вышла на связь с поклонниками, сообщает Zakon.kz.

6 декабря в своем Telegram-канале фигуристка призналась, что получает много сообщений об исчезновении из информационного поля. Причиной такого затишья стала усталость Самоделкиной от социальных сетей и сопутствующее желание взять перерыв.

"Со мной все хорошо. Я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям. Все в рабочем режиме. Если что-то произойдет, обязательно дам знать". Софья Самоделкина

Лидер женской сборной Казахстана сейчас находится в США, где приступила ко второму этапу стажировки с американским наставником Рафаэлем Арутюняном.