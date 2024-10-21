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Скончался Фетхуллах Гюлен

Скончался Фетхуллах Гюлен, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 13:05 Фото: Instagram/herkul.nagme
В Соединенных Штатах Америки скончался проповедник и общественный деятель, основатель объявленной в Турции террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен. Ему было 83 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 октября 2024 года проинформировал портал Herkul, близкий к FETO.

"Наш учитель скончался 20 октября... в 21:20 в больнице, где он некоторое время находился на лечении. Позже врачи сделают заявление", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram портала.

Фетхуллах Гюлен – турецкий общественный и религиозный деятель, публицист, писатель, поэт, бывший исламский проповедник, имам и мыслитель. Основоположник общественного движения "Хизмет". В 2008 году он был выбран самым влиятельным интеллектуалом планеты по результатам опроса на сайте проекта журналов Prospect и Foreign Policy. С 2009 года входит в число 500 самых влиятельных мусульман (по итогам 2013 года – на 11-й месте). В 2013 году он был включен в число "100 самых влиятельных людей мира" журналом Time и в список "500 самых влиятельных людей мира" журнала Foreign Policy. Его нередко называли "одним из самых важных мусульманских деятелей мира". После обвинений в попытке госпереворота в Турции жил в добровольном изгнании в американском штате Пенсильвания.

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Напомним, 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвинила Фетхуллаха Гюлена и ассоциированную с ним организацию FETO. При этом он отрицал свою причастность к попытке госпереворота.

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