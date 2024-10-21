Израиль анонсировал новую серию ударов по Ливану

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о том, что израильские ВВС в ближайшие часы нанесут новую серию ударов по всему Ливану, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что район Бейрута тоже входит в план атаки.

"В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлах" на территории Ливана, в том числе наносить удары по Дахии в Бейруте", – сказал он.





Всего с октября прошлого года израильская авиация реализовала 10 415 ударов на территории Ливана.



Всего количество погибших в результате израильской агрессии против Ливана с октября прошлого года возросло до 2 448, ранения получили 11 471 граждан.

Ранее ВОЗ предупредила о возможном распространении холеры в Ливане.