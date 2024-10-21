Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Израиль анонсировал новую серию ударов по Ливану

ЦАХАЛ анонсировал новую серию ударов по Ливану, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 23:21 Фото: скриншот видео
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о том, что израильские ВВС в ближайшие часы нанесут новую серию ударов по всему Ливану, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что район Бейрута тоже входит в план атаки.

"В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлах" на территории Ливана, в том числе наносить удары по Дахии в Бейруте", – сказал он.


Всего с октября прошлого года израильская авиация реализовала 10 415 ударов на территории Ливана.

Всего количество погибших в результате израильской агрессии против Ливана с октября прошлого года возросло до 2 448, ранения получили 11 471 граждан.

Ранее ВОЗ предупредила о возможном распространении холеры в Ливане.

Читайте также

биткоин стал причиной обнищания общества в Британии
Европейские эксперты уверены, что биткоин лопнет в ближайшее время
Человеческое лицо нашли на новых снимках Марса
Человеческое лицо обнаружили на новых снимках с Марса
Адвокаты P. Diddy просят суд не давать жертвам разглашать сведения по делу
Адвокаты P. Diddy просят суд не давать жертвам разглашать сведения по делу
Елена Беляева
Израиль Ливан Израиль и Палестина 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: