Израиль анонсировал новую серию ударов по Ливану
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Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о том, что израильские ВВС в ближайшие часы нанесут новую серию ударов по всему Ливану, сообщает Zakon.kz.
Он уточнил, что район Бейрута тоже входит в план атаки.
"В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлах" на территории Ливана, в том числе наносить удары по Дахии в Бейруте", – сказал он.
Всего с октября прошлого года израильская авиация реализовала 10 415 ударов на территории Ливана.
Всего количество погибших в результате израильской агрессии против Ливана с октября прошлого года возросло до 2 448, ранения получили 11 471 граждан.
Ранее ВОЗ предупредила о возможном распространении холеры в Ливане.
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