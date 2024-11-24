Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильские ВВС нанесли удары по объектам &quot;Хезболлы&quot; в Ливане, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 22:40 Фото: pixabay
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 24 ноября заявила об ударах истребителей ВВС Израиля по объектам "Хезболлы" на территории Ливана, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня утром израильские истребители нанесли удары по ряду целей, связанных с террористической группировкой "Хезболла", на юге Ливана и в районе Бекаа. В числе пораженных объектов – склады оружия, пусковые установки и инфраструктурные объекты террористов", – говорится в сообщении военных.

Кроме того, в течение суток ВВС Израиля атаковали более 70 объектов "Хезболлы" на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, среди целей были центры командования, склады оружия, пусковые установки и другие элементы террористической инфраструктуры.

Сообщается, что удары также были нанесены по разведывательным объектам "Хезболлы" в Бейруте.

Израильские власти подчеркивают, что удары направлены исключительно против объектов, представляющих угрозу безопасности страны.

Ранее сообщалось, что у посольства Израиля в Иордании произошла стрельба

Читайте также

вейпы
В Кыргызстане запретили вейпы и электронные сигареты
полиция, мигалки,
Пропавшего израильского раввина нашли мертвым в ОАЭ
горы, туризм
60-летнему туристу ампутировали ногу, чтобы достать из расщелины в скале
Диана Абдуллаева
Бейрут Израиль Ливан 2024 год Ближний Восток Конфликты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: