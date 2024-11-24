Израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 24 ноября заявила об ударах истребителей ВВС Израиля по объектам "Хезболлы" на территории Ливана, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня утром израильские истребители нанесли удары по ряду целей, связанных с террористической группировкой "Хезболла", на юге Ливана и в районе Бекаа. В числе пораженных объектов – склады оружия, пусковые установки и инфраструктурные объекты террористов", – говорится в сообщении военных.

Кроме того, в течение суток ВВС Израиля атаковали более 70 объектов "Хезболлы" на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, среди целей были центры командования, склады оружия, пусковые установки и другие элементы террористической инфраструктуры.

Сообщается, что удары также были нанесены по разведывательным объектам "Хезболлы" в Бейруте.

Израильские власти подчеркивают, что удары направлены исключительно против объектов, представляющих угрозу безопасности страны.

Ранее сообщалось, что у посольства Израиля в Иордании произошла стрельба.