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В аэропорту Новой Зеландии провожающим запретили обниматься более трех минут

В аэропорту Новой Зеландии запретили провожающим обниматься боле трех минут , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 04:59 Фото: pixabay
Долгие объятия в аэропорту Новой Зеландии могут обернуться неприятностями, если они будут слишком долгими. Начальник аэропорта Данидина заявил, что этот шаг обеспечит бесперебойность движения в зонах высадки, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, международный аэропорт в Данидине, город на Южном острове Новой Зеландии, ввел трехминутное ограничение на объятия в рамках масштабных усилий по повышению безопасности и поддержанию бесперебойности движения в зоне высадки.

Знак, установленный в зоне высадки пассажиров аэропорта, предупреждает:

"Максимальное время объятий – 3 минуты. Для более нежного прощания воспользуйтесь парковкой".

Генеральный директор аэропорта Данидин Дэн Де Боно сообщил национальному вещателю Radio New Zealand (RNZ), что нарушение новых правил может повлечь крупные штрафы.

В аэропорту Новой Зеландии запретили провожающим обниматься более трех минут , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 04:59

Фото: Jenny's Online Blog

Критики поста на Facebook , который собрал десятки тысяч просмотров и комментариев, заявили аэропорту, что они не могут диктовать, как долго можно обниматься.

Другие похвалили аэропорт за его оригинальный подход.

Ранее сообщалось, что правительство извинилось перед жителем Японии за потерянные 50 лет жизни в тюрьме.

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