В аэропорту Новой Зеландии провожающим запретили обниматься более трех минут

Долгие объятия в аэропорту Новой Зеландии могут обернуться неприятностями, если они будут слишком долгими. Начальник аэропорта Данидина заявил, что этот шаг обеспечит бесперебойность движения в зонах высадки, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, международный аэропорт в Данидине, город на Южном острове Новой Зеландии, ввел трехминутное ограничение на объятия в рамках масштабных усилий по повышению безопасности и поддержанию бесперебойности движения в зоне высадки.

Знак, установленный в зоне высадки пассажиров аэропорта, предупреждает:

"Максимальное время объятий – 3 минуты. Для более нежного прощания воспользуйтесь парковкой".

Генеральный директор аэропорта Данидин Дэн Де Боно сообщил национальному вещателю Radio New Zealand (RNZ), что нарушение новых правил может повлечь крупные штрафы.

Фото: Jenny's Online Blog

Критики поста на Facebook , который собрал десятки тысяч просмотров и комментариев, заявили аэропорту, что они не могут диктовать, как долго можно обниматься.

Другие похвалили аэропорт за его оригинальный подход.

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