Число случаев заражения поедающими плоть бактериями значительно выросло в США
В США заметно выросло число заражений бактерией Vibrio vulnificus, известной как "пожиратель плоти", сообщает Zakon.kz.
Как пишет Tribune со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инфекция охватила уже 11 штатов, включая Флориду и Луизиану. Зафиксированы десятки случаев, часть из них закончилась летально. Каждый пятый случай заражения приводит к летальному исходу в течение 48 часов.
Отмечается, что бактерия обитает в теплой солоноватой воде. Она может попасть в организм через плохо приготовленные морепродукты или даже через небольшую открытую рану. Первыми признаками заражения являются диарея, рвота и волдыри на коже.
Ранее туристов предупредили об опасных бактериях на побережье Турции.
