#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

Число случаев заражения поедающими плоть бактериями значительно выросло в США

в США участились случаи заражения поедающими плоть бактериями, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 22:19 Фото: pixabay
В США заметно выросло число заражений бактерией Vibrio vulnificus, известной как "пожиратель плоти", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tribune со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инфекция охватила уже 11 штатов, включая Флориду и Луизиану. Зафиксированы десятки случаев, часть из них закончилась летально. Каждый пятый случай заражения приводит к летальному исходу в течение 48 часов.

Отмечается, что бактерия обитает в теплой солоноватой воде. Она может попасть в организм через плохо приготовленные морепродукты или даже через небольшую открытую рану. Первыми признаками заражения являются диарея, рвота и волдыри на коже.

Ранее туристов предупредили об опасных бактериях на побережье Турции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Американец выплатил ипотеку, но потерял жилье из-за долга за воду в 2,6 млн тенге
Мир
23:02, Сегодня
Американец выплатил ипотеку, но потерял жилье из-за долга за воду в 2,6 млн тенге
В польском лесу нашли клад из 600 средневековых монет
Мир
20:48, Сегодня
В польском лесу нашли клад из 600 средневековых монет
Рыбак попал в больницу после попытки сделать селфи с акулой
Мир
20:11, Сегодня
Рыбак попал в больницу после попытки сделать селфи с акулой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: