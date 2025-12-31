Собаки спасли жизнь потерявшимся в морозном лесу россиянам прямо перед Новым годом

Пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт" заявила о том, что заблудившиеся в лесу Ленинградской области отец и сын найдены живыми, сообщает Zakon.kz.

По словам поисковиков, семья провела ночь вместе с двумя собаками, что помогло им выжить.

Как уточняется, в поисках принимали участие 16 групп. Заявка на поиск поступила в полдень 30 декабря, отца и сына нашли вечером 31 декабря. Известно, что пропавшим пришлось провести ночь в лесу в период, когда в Ленобласти стоит морозная погода.

"Честно говоря, мы были готовы искать всю праздничную ночь – человеческая жизнь важнее всего. Но за несколько часов до Нового года поисковые чаты взорвались ликованием: "Найдены! Живы", – рассказали представители отряда.

Ранее сообщалось, что пастух заблудился в степи во время бурана в ЗКО.