Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с БРИКС

Фото: akorda.kz

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении страны усилить сотрудничество с БРИКС. Он сделал это заявление на заседании Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анкаре перед своим участием в саммите организации в Казани, сообщает Zakon.kz.

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