Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с БРИКС
Фото: akorda.kz
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении страны усилить сотрудничество с БРИКС. Он сделал это заявление на заседании Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анкаре перед своим участием в саммите организации в Казани, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание ТРТ на русском, президент Турции выразил намерение развивать отношения с объединением и подчеркнул важность внутренней стабильности.
"Турция искренне стремится развивать сотрудничество со странами БРИКС. Уверен, что саммит в Казани послужит этой цели", – отметил Эрдоган.
В своем выступлении Эрдоган также затронул региональные проблемы, в частности, израильскую агрессию в регионе.
"Пока пожар, разожженный Израилем в Газе и перекинувшийся на Ливан, с каждым днем приближается к нашим границам, мы стараемся укрепить наш внутренний фронт", – подчеркнул глава Турции.
Ранее сообщалось, что президент Бразилии упал в ванной и не полетел в Казань на саммит БРИКС.
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