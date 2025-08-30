Эрдоган отправился на саммит ШОС

30 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Президента в аэропорту Эсенбога проводили вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица. Об этом передает информационное агенство "Анадолу".

Фото: aa

В рамках визита Эрдоган выступит 1 сентября, в понедельник, на расширенной сессии саммита.

"Кроме того, он проведет двусторонние встречи, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами", – говорится в публикации.

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Китай принимает у себя этот форум уже в пятый раз. Как ожидается, сюда приедут более 20 мировых лидеров: как глав государств – участников объединения, так и приглашенных.

3 сентября в Пекине пройдет масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся у него на вооружении.