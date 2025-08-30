#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Эрдоган отправился на саммит ШОС

Саммит Совета глав государств, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 02:30 Фото: Х/RTErdogan
30 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Президента в аэропорту Эсенбога проводили вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица. Об этом передает информационное агенство "Анадолу".

Фото: aa

В рамках визита Эрдоган выступит 1 сентября, в понедельник, на расширенной сессии саммита.

"Кроме того, он проведет двусторонние встречи, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами", – говорится в публикации.

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Китай принимает у себя этот форум уже в пятый раз. Как ожидается, сюда приедут более 20 мировых лидеров: как глав государств – участников объединения, так и приглашенных.

3 сентября в Пекине пройдет масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся у него на вооружении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Камчатку сотрясло сильное землетрясение
Мир
01:30, 31 августа 2025
Камчатку сотрясло сильное землетрясение
Три брата-шотландца установили мировой рекорд по скорости гребли в Тихом океане
Мир
00:59, 31 августа 2025
Три брата-шотландца установили мировой рекорд по скорости гребли в Тихом океане
В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов
Мир
23:26, 30 августа 2025
В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: