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Ссора с Сальмой Хайек может оставить Николь Кидман без работы

Николь Кидман, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 14:18 Фото: Instagram/nicolekidman
Американская актриса Николь Кидман может потерять контракт с домом моды Balenciaga после ссоры с коллегой Сальмой Хайек, сообщает Zakon.kz.

По данным Radar Online, звездный конфликт случился на глазах публики во время Недели моды в Париже.

Николь Кидман "оказалась под огнем критики" после того, как видео, на котором она грубо толкает Сальму Хайек на показе Balenciaga, стало вирусным. На кадрах видно, как актрисы позировали для фотографов, после чего Хайек пыталась заставить Кидман повернуться к камерам, направляя ее рукой. Та в ответ резко оттолкнула ее руку, отвернулась к стоящей рядом певице Кэти Перри и поцеловала ее. В ролике заметно, что Хайек осталась в полном недоумении от произошедшего.

Журналисты обратили внимание, что супругом Хайек является миллиардер Франсуа-Анри Пино. Он также занимает пост гендиректора компании Kering, которая владеет брендами Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Gucci.

Известно, что с 2023 года Кидман является амбассадором Balenciaga. Пользователи Сети предположили, что в свете ссоры со звездой "От заката до рассвета" актриса может лишиться выгодного контракта.

Летом 2024 года Николь Кидман впервые рассказала, как на нее повлиял развод с Томом Крузом, с которым она была в отношениях на протяжении 11 лет.

Ранее сообщалось, что 61-летний Том Круз закрутил роман с дочерью экс-депутата Госдумы.

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